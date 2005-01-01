الإغاثة الزراعية توقع ثلاث اتفاقيات استفادة مع جمعيات تعاونية وتعقد ورشاً إرشادية

رام الله /سما/

وقعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ممثلة بمديرها العام منجد ابو جيش امس اتفاقيات مع جمعية بتير الزراعية التعاونية وجمعية التطوير والنهضة الأسرية الخيرية ونقابة العاملين في قطاع الخياطة والنسيج في مدينة يطا للاستفادة من مشروع "استدامة، عدالة، تكافؤ، استهلاك محلي، استهلاك فلسطيني".

وأكد أبو جيش أن توقيع هذه الاتفاقيات جاء بهدف تعزيز الأوضاع الاقتصادية للجمعيات ولأعضائها، كما أنها التزام من الإغاثة الزراعية تجاه رؤيتها الإستراتيجية التي تهدف للنهوض بالقطاع التعاوني الفلسطيني من خلال مجموعة من التدخلات التي من شأنها رفع الوعي بأهمية القطاع التعاوني الفلسطيني وأهمية الانضمام لجمعيات تعاونية او تشكيل جمعيات جديدة وتصويب أوضاع الجمعيات التعاونية المتعثرة، وذلك على الرغم بأن المستفيدين من هذا المشروع ليسوا كلهم جمعيات تعاونية.

وشملت اتفاقية جمعية بتير الزراعية التعاونية في محافظة بيت لحم، والتي يعمل أعضاؤها في مجال النحل وانتاج العسل والتصنيع الغذائي، تزويدها بخلايا نحل ومستلزماتها بالإضافة لماكينات تصنيع غذائي.

واستفاد اعضاء جمعية التطوير والنهضة الأسرية الخيرية في دير سامت بمحافظة الخليل من الاتفاقية بتزويدهم بمعدات ومستلزمات لإنشاء مكتبة عامة، حيث ستكون هذه المكتبة الأولى لأهالي البلدة وستوفر لهم خدمات الطباعة ومستلزمات طلاب الجامعات والمدارس.

وتشمل اتفاقية نقابة العاملين في قطاع الخياطة والنسيج في مدينة يطا على توفير معدات ومستلزمات إنشاء مطبخ يقدم مختلف انواع الوجبات لتلبية طلبات المناسبات واحتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

ويهدف مشروع "استدامة، عدالة، تكافؤ، استهلاك محلي، استهلاك فلسطيني" الى تعزيز دور ومشاركة أصحاب الحقوق اجتماعيا واقتصادية وسياسيا.

ويشمل المشروع بالمرحلة الثالثة على تدريبات إدارية ومتخصصة في مجالات التسويق، وحقوق الإنسان، والقيادة، والتغير المناخي والدعم النفسي، بالإضافة لتنظيم معارض محلية وحملة للترويج للمنتج الوطني الفلسطيني ومنتجات الفئات المستهدفة من المشروع.

يشار الى ان المشروع ممول من مقاطعة فالنسيا العظمى من خلال مؤسسة التنمية من أجل السلام ACPP .

ورش تعريفية وارشادية

من جهة أخرى، عقدت الإغاثة الزراعية ورشا تعريفية وارشادية للمزارعين في قطاع غزة، في إطار مشروع "حماية سبل العيش للأسر الأكثر هشاشة في المناطقِ مقيدةِ الوصولِ وتعزيزِ صمود المزارعين للتأقلم مع الأزمات المتكررة وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المستمرة" الذي تنفذه منظمة الإغاثة الأولية الدولية (PUI) بالشراكة مع جمعية التنمية الزراعية (PARC) وبتمويل من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة oPt Humanitarian Fund لدعم المزارعين المتضررين من عمليات الرش الكيميائي والأحوال الجوية السيئة في المنطقةِ مقيدةِ الوصولِ من خلال تقديم مساعدة نقدية مشروطة لاستئناف الأنشطة الزراعية.

وتم خلال الورش التعريفية تزويد المزارعين بجميع المعلومات الخاصة بالنشاط، وقيمة ومتطلبات المنحة، وآلية المقترحات والشكاوى، بالإضافة إلى الرد على جميع استفساراتهم ومداخلاتهم، وتدريب المزارعين على كيفية الوصول للسوق، والتعامل مع الموردين، والتأكد من جودة المدخلات الزراعية.

كما تم توزيع منشورات مطوية تشمل معلومات المشروع وقنوات الاتصال، ومناقشة بنود عقد الانتفاع، واتمام إجراءات التعاقد مع ٢٦٥ مزارعا مستفيدا موزعين على عدة مناطق في جميع محافظات قطاع غزة، كالتالي: رفح (الشوكة)، خان يونس (عبسان الجديدة، عبسان الكبيرة، خزاعة، بني سهيلا، القرارة)، الوسطى (شرق البريج)، غزة (جحر الديك، شرق الشجاعية)، الشمال (شرق بيت حانون).

وتم في نهاية الورش توزيع الطرود الصحية ومعدات السلامة الشخصية على المستفيدين والتي شملت عبوة كلور، وصابون، وكمامات واقية من أجل تعزيز قدرة المستفيدين وأسرهم على تطبيق تدابير الوقاية والسلامة واسناداً للجهود الوطنية في احتواء تفشي فيروس كورونا داخل المجتمعات في قطاع غزة.

يذكر أن فريق المشروع من كلا المنظمتين استخدم إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) التي تم تدريبهم عليها في بداية المشروع للتأكد من مراعاة وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية المتعلقة بفيروس كورونا خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع.