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اشتية يبحث مع القنصل البريطاني العام آخر المستجدات السياسية

الخميس 07 يناير 2021 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع القنصل البريطاني العام آخر المستجدات السياسية



رام الله /سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه بمدينة رام الله، مع القنصل البريطاني العام فيليب هول، آخر التطورات والمستجدات السياسية.

ووضع اشتية هول في صورة الإصلاحات الإدارية التي تقوم بها الحكومة من أجل تعزيز قدرات المؤسسات وتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطنين، مثل دمج وضم وإلغاء 30 مؤسسة وكذلك تجديد الدماء في بعض المؤسسات الهامة من خلال قرارات أعلن عنها الرئيس محمود عباس مؤخرا.

وجدد اشتية التأكيد على موقف القيادة الفلسطينية بالانفتاح على أي مسار سياسي قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية، داعيا بريطانيا إلى الانخراط سياسيا أكثر في هذا السياق عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتابع اشتية "نريد الحفاظ على حل الدولتين بالشراكة مع أوروبا والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، والتعلم من دروس الماضي بالخروج من الاحتكار الأميركي للعملية السياسية إلى مؤتمر دولي تكون فيه الوساطة متعددة من خلال الرباعية الدولية بالإضافة إلى قوى أخرى".

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #بريطانيا #فيليب هول

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