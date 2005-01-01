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والد القتيل الرجبي: لا أريد المال مقابل روح ابني

الخميس 07 يناير 2021 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
والد القتيل الرجبي: لا أريد المال مقابل روح ابني



القدس المحتلة /سما/

في مشهد مهيب ومؤثر في كفر عقب بالقدس، قال والد الشاب المرحوم عدنان الرجبي، الذي لقي مصرعه خلال اطلاق الرصاص والشجار في البلدة قبل أيام، إنّه "لا يريد المال مقابل روح ابنه".

وذكر الحاج وليد الرجبي والد المرحوم عدنان الرجبي خلال عطوة عشائرية عقدت اليوم إنّه يرفض استلام أي مبلغ مالي مقابل روح ابنه الذي كان ينتظر عرسه بعد أيام،

وأكد بأنه "لن يقتل القاتل"، وأضاف:" رفعت هذا الملف إلى الله سبحانه وتعالى" .

يذكر أن قرية كفر عقب - القدس شهدت جريمة ثلاثية مروعة قبل أيام، التي اسفرت عن مقتل الدكتور عصام الرجبي (44 عاما) وشقيقه هيثم (42 عاما) وابن شقيقتهما عدنان (24 عاما).

#عدنان الرجبي #شجار عائلي #اطلاق نار #كفر عقب

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