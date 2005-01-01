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دحلان يعزي العالم الجليل ياسين الأسطل

الخميس 07 يناير 2021 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان يعزي العالم الجليل ياسين الأسطل



غزة/سما/

عزّى قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح" محمد دحلان، اليوم الخميس، بوفاة العالم ياسين الأسطل الذي وافته المنية بعد حياةٍ حافلةٍ بالدعوة الوسطية والعطاء اللامحدود والانتماء المتجذر لفلسطين.

 

وقال في تعزيته: "أتقدّم إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية بأحر التعازي برحيل الشيخ العالم الجليل ياسين الأسطل رئيس المجلس العلمي للدعوة السلفية في فلسطين".

 

وقدّم تعازيه الحارة لأهالي قطاع غزة، والأخوة في عائلة الأسطل، وأسرة الراحل الكبير، سائلًا المولى تبارك وتعالى للصديق والأخ ياسين الأسطل الرحمة والمغفرة."

#محمد دحلان #ياسين الاسطل

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