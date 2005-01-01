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تفاصيل اجتماع مسؤول بحماس ومحمد عوض بشأن شكاوى المواطنين من توسعة معبر رفح

الخميس 07 يناير 2021 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع مسؤول بحماس ومحمد عوض بشأن شكاوى المواطنين من توسعة معبر رفح



غزة /سما/

كشف خالد أبو ندى رئيس حركة حماس في رفح، تفاصيل اجتماع عقده مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالقطاع، د.محمد عوض، بشأن شكاوي المواطنين من قرار توسعة معبر رفح البري.

وقال في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، إنه بعد قيام سلطة الأراضي بتجريف بعض الأراضي استعداداً لتوسعة معبر رفح، "قمنا بتشكيل لجنة عاجلة بناءً على شكاوى تقدم بها بعض المواطنين من أهل المنطقة المتضررة في رفح والتعرف على الأضرار التي وقعت عليهم بوجود مستشارين قانونين".

وأضاف أبو ندى: "جلسنا مع د.محمد عوض رئيس اللجنة الحكومية، وعرضنا عليه شكاوى المواطنين وكان موقفه إيجابي جدا مقدراً حجم الضرر الواقع عليهم مؤكداً عدم قبوله بأي ضرر يقع ظلماً على المواطنين". 

وتابع المسؤول في حركة حماس برفح، بأن عوض خلال جلوسنا معه، أصدر قراراً بتشكل لجنة عاجل لزيارة رفح الأسبوع القادم للجلوس مع المتضررين من مشروع توسعة معبر رفح والاستماع لشكواهم متعهداً إلينا بمعالجة وتصويب أي خطأ.

وأكد بأنه سيتم الانتهاء من هذه الإشكالية منتصف الأسبوع القادم و"لن تأخذ وقتاً طويلاً كون أن أصحاب الأراضي المتضررة محدودة جداً".
 

#حماس #رفح #معبر رفح #سلطة الاراضي #لجنة متابعة العمل الحكومي #محمد عوض #توسعة معبر رفح

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