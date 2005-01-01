أوقاف غزة: أوصينا بإعادة فتح المساجد والموقف الرسمي سيصدر اليوم​

غزة /سما/

كشف عبد الهادي الأغا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الخميس، عن توصية وزارته إلى خلية الأزمة المُجتمعة في هذه الأثناء، بشأن إعادة فتح المساجد.

وقال الأغا في تصريح صحفي، إن وزارة الأوقاف أوصت بفتح المساجد، مشيرا إلى أن القرار بهذا الشأن لخلية الأزمة التي ما زالت مجتمعة حتى الآن.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف : "اليوم سيكون هناك موقف بخصوص إما إعادة فتح المساجد في قطاع غزة أو الاستمرار في الإغلاق".

الإثنين الماضي، أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن وزارة الصحة الفلسطينية وجهات حكومية أوصت بالإبقاء على الإجراءات الحالية المتخذة من ديسمبر لمدة أسبوعين إضافيين.

وقال معروف: وزارة الصحة رفعت توصية لخلية الأزمة لمناقشتها الخميس، تنص على إبقاء الإجراءات الحالية وعدم التخفيف منها أو تشديدها وإتاحة المجال لفترة أسبوعين قادمين لإعادة التقييم ورسم الخطوة التالية.

وأضاف أن هناك تراجعا واضحا في العديد من المؤشرات وأهمها الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والمصنفة كخطيرة وحرجة، وهناك تراجع واضح مما يثبت أن الإجراءات الأخيرة وتجاوب المواطنين بدأ يؤتي أكله.

وعبّر معروف عن أمله في أن تشهد المرحلة بعد الأسبوعين تراجعا واضحا في معدلات الإصابة حتى يُسمح للعودة تدريجيا لعمل القطاعات المتأثرة من الجائحة.

واستدرك أنه في ظل الحديث عن آثار إيجابية تحققت في الحالة الوبائية لكننا لم نغادر مربع الخطر ولا زلنا نسير على حافة مرحلة الخطر بعد أن كنا نسير تجاه صعود مؤشرات الإصابة بكورونا.

وأشار إلى أن التوقعات كانت بأن ذروة الإصابات ستكون بعد منتصف ديسمبر ودخول فصل الشتاء، ونحتاج إلى فترة زمنية أخرى لا تقل عن أسبوعين لإعادة تقييم الأمور.

وبشأن إعادة فتح المؤسسات التعليمية والمساجد، أكد أن قرار فتحها مرهون بإنتفاء الأسباب التي دعت خلية الأزمة لإغلاقها، وهاذين القطاعين تحديدا يتم مناقشتهما أسبوعيا ويتم استعراض المؤشرات والمحاذير.