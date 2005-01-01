لجنة الانتخابات المركزية تكشف اخر المستجدات بشأن مرسوم الانتخابات وزيارة غزة

غزة /سما/

كشفت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الخميس، عن مستجدات الترتيبات الجارية لعقد لقاء بين رئيسها الدكتور حنا ناصر، والرئيس محمود عباس في رام الله؛ لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات.

وقال هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية في تصريح صحفي إنه "يجري الترتيب للقاء مع الرئيس محمود عباس، بداية الأسبوع الجديد".

وحسب كحيل، فإن لجنة الانتخابات تقترح المواعيد الممكنة لإجراء الانتخابات وتعرضها على الرئيس حينما يطلب ذلك منها، نافيا كل التواريخ التي تم تداولها الساعات الأخيرة.

وأضاف كحيل أن المرسوم يحدد الخطوات التالية، وكل ما يتم تداوله بشأن موعد الانتخابات غير صحيح حتى اللحظة، موضحا أن المرسوم يدعو الشعب للاقتراع ويحدد تاريخين للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأكد كحيل جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات فور صدور المرسوم الرئاسي.

وحول موعد قدوم وفد لجنة الانتخابات إلى غزة، أكد كحيل أن ذلك سيتم بعد صدور المرسوم، مبينا أن اللجنة ستجتمع حينها مع الفصائل في القطاع والضفة المحتلة.

وتابع المدير التنفيذي للجنة الانتخابات : "الفصائل خاصة حماس وفتح اتفقت على الانتخابات، فور صدور المرسوم سنأتي إلى قطاع غزة".