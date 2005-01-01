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لماذا يرفض راموس التجديد مع ريال مدريد ؟

الخميس 07 يناير 2021 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا يرفض راموس التجديد مع ريال مدريد ؟



وكالات

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن سيرجيو راموس يواصل رفض تجديد العقد الذي وضعه ريال مدريد على الطاولة.


وينتهي عقد راموس (34 عاما) مع ريال مدريد الصيف المقبل. ووفقا للمصدر، فقد رفض المدافع الصلب العرض المقدم من ناديه لتجديد تعاقده.

وذكرت الصحيفة أن السبب الذي يجعل راموس يرفض التجديد هو شعوره بأن "قيمة العقد لا تناسب قيمته كلاعب".

من جهته، يعتقد رئيس النادي فلورنتينو بيريز أن مطالب راموس "غير واقعية بالنظر إلى الضغط الذي تعاني منه الموارد المالية للنادي بسبب أزمة فيروس كورونا".

وهناك نقطة خلافية أخرى بين الطرفين، وهي مدة العقد، حيث يريد راموس التجديد لمدة عامين، إلا أن الفريق يقترح عاما واحدا فقط.

وتزعم تقارير إعلامية أن اللاعب الإسباني تلقى عدة عروض، خاصة من بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي

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