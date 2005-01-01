  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أقوى جوازات السفر في العالم لسنة 2021

الخميس 07 يناير 2021 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أقوى جوازات السفر في العالم لسنة 2021



وكالات

كشف تصنيف عالمي جديد أقوى وأفضل جوازات السفر لعام 2021، التي تسمح بدخول أكبر عدد ممكن من الدول دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.


وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن التصنيف الحديث، الصادر عن مؤشر هينلي لجوازات السفر، كشف أن اليابان تمتلك أقوى جواز سفر في العالم للعام الرابع على التوالي.

وأضافت: "يمكن لمواطني الدولة زيارة 191 دولة حول العالم بدون تأشيرة".

في المركز الثاني، جاء جواز السفر السنغافوري الذي يمكن من زيارة 190 دولة، متبوعا بكل من كويا الجنوبية وألمانيا (189 دولة).

المركز الرابع ضم كل من فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا (188 دولة)، أما المرتبة الخامسة فتشاطرتها الدنمارك والنمسا (187 دولة).


وعلى الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ارتفع جواز السفر البريطاني في الترتيب من الثامن في بداية عام 2020 إلى المركز السابع (185 دولة)، إلى جانب جواز السفر الأميركي.

هذا ويواصل جواز السفر الإماراتي تصدر القائمة بين الدول العربية، حيث احتل المركز 16 ويسمح بدخول 173 دولة.

الأكثر قراءة اليوم

تقدير اسرائيل الاستراتيجي: تقوية السلطة الفلسطينية.. وتوجيه ضربة للذراع العسكري لـ"حماس"

صور وفيديو.. فوضى عارمة في الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه من قبل مؤيدي ترامب

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

فيديو: الجيش الإسرائيلي يكشف عن فيديوهات قصف صدام حسين تل أبيب بالصواريخ عام 1991

وزير إسرائيلي يكشف عدد الدول العربية التالية في التطبيع ويوجه رسالة "حادة" إلى بايدن

ممثل "الدولة الإسرائيلي" لـ"العليا": لن نسمح بنقل لقاحات كورونا إلى قطاع غزة!

نجاد يتحدث عن "مخطط حرب مدمرة في الشرق الأوسط والخليج"

الأخبار الرئيسية

لجنة الانتخابات المركزية تكشف اخر المستجدات بشأن مرسوم الانتخابات وزيارة غزة

المستشار الاعلامي للزعيم الراحل ابو عمار يكشف لأول مرة أسرار وخفايا التوقيع على اتفاق "أوسلو"

مدارس

التربية تعلن عن ترتيبات الدوام المدرسي والامتحانات النهائية للفصل الحالي في فلسطين

وزيرة الصحة: تسجيل 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1592 حالة

قيادي في فتح : قرار رئاسي بحل قضيتي تفريغات 2005 والتقاعد المالي على النحو التالي ..