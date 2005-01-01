حماس: اقتحام قطعان المستوطنين المتكرر لمقام النبي موسى تعدٍ سافر وتصعيد خطير

غزة /سما/

عقّب الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، على اقتحام المستوطنين المتكرر لمقام النبي موسى.

واعتبر القانوع، في تصريح صحفي نشره عبر "تويتر"، أنّ ‏اقتحام قطعان المستوطنين المتكرر لمقام النبي موسى، تعدٍ سافر وتصعيد خطير بحق المقدسات الإسلامية.

وذكر أنّ هذه السياسية التي وصفها بـ"الهمجية"، تنتهك حرمة المساجد والمقدسات الإسلامية، وتستفز مشاعر كل المسلمين، داعيًا إلى مواجهتها والتصدّي لها بكافة السبل والوسائل الممكنة.

وأكّد على أنّ الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار هذه الاعتداءات بحق المقدسات، وسيواجهها بكل بسالة.