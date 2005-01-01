مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة

القدس المحتلة /سما/

شرع مستوطنون متطرفون، صباح يوم الخميس، باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في تصريح صحفي، بأنّ 11 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد.

وتفرض سلطات الاحتلال إغلاقًا على مدينة القدس، وتضيق الخناق على المقدسيين، وتمنع وصولهم للمسجد الأقصى، بحجة الحد من انتشار فيروس "كورونا".

وفي السياق، دعت المدرسة التوراتية التابعة لـ"جماعات الهيكل" المزعوم "يشيفات هار هبيت" جمهورها للمشاركة بـ"الصلاة الجماعية الصامتة التي ستقام في تمام الساعة الواحدة مساء اليوم داخل الأقصى قبالة البائكة الشرقية".