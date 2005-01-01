  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة

الخميس 07 يناير 2021 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة



القدس المحتلة /سما/

شرع مستوطنون متطرفون، صباح يوم الخميس، باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في تصريح صحفي، بأنّ 11 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد.

وتفرض سلطات الاحتلال إغلاقًا على مدينة القدس، وتضيق الخناق على المقدسيين، وتمنع وصولهم للمسجد الأقصى، بحجة الحد من انتشار فيروس "كورونا".

وفي السياق، دعت المدرسة التوراتية التابعة لـ"جماعات الهيكل" المزعوم "يشيفات هار هبيت" جمهورها للمشاركة بـ"الصلاة الجماعية الصامتة التي ستقام في تمام الساعة الواحدة مساء اليوم داخل الأقصى قبالة البائكة الشرقية".

#مستوطنون #اقتحام الأقصى #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 5 الخامسة

تقدير اسرائيل الاستراتيجي: تقوية السلطة الفلسطينية.. وتوجيه ضربة للذراع العسكري لـ"حماس"

صور وفيديو.. فوضى عارمة في الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه من قبل مؤيدي ترامب

فيديو: الجيش الإسرائيلي يكشف عن فيديوهات قصف صدام حسين تل أبيب بالصواريخ عام 1991

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

وزير إسرائيلي يكشف عدد الدول العربية التالية في التطبيع ويوجه رسالة "حادة" إلى بايدن

ممثل "الدولة الإسرائيلي" لـ"العليا": لن نسمح بنقل لقاحات كورونا إلى قطاع غزة!

الأخبار الرئيسية

المستشار الاعلامي للزعيم الراحل ابو عمار يكشف لأول مرة أسرار وخفايا التوقيع على اتفاق "أوسلو"

مدارس

التربية تعلن عن ترتيبات الدوام المدرسي والامتحانات النهائية للفصل الحالي في فلسطين

وزيرة الصحة: تسجيل 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1592 حالة

قيادي في فتح : قرار رئاسي بحل قضيتي تفريغات 2005 والتقاعد المالي على النحو التالي ..

مدرسة في غزة

تعليم غزة تتحدث عن موعد نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الثاني