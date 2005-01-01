  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأوقاف" تُدين تدنيس المستوطنين لمقام النبي موسى

الخميس 07 يناير 2021 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف" تُدين تدنيس المستوطنين لمقام النبي موسى



رام الله /سما/

أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الخميس، تدنيس مجموعة من المستوطنين اللذين يرافقهم عدد من المسلحين مقام النبي موسى.

وقالت الوزارة في تصريحٍ  صحفي: "إنّ هذه الخطوة خطيرة وسابقة يجب الوقوف عليها للمحافظة على الأملاك الوقفية الإسلامية، خاصةً في هذه المنطقة النائية".

وأكّدت على أنّ اقتحام المقام والتجول في مرافقه، التي تعتبر ملكًا وقفيًا خالصًا للمسلمين منذ وقفه على يد الظاهر بيبرس في العام 1268 ميلادي وفق 668 هجري وحتى يرث الله الأرض وما عليها، اعتداء على الأملاك الوقفية الإسلامية.

من جهته، أشار وكيل الوزارة حسام أبو الرب إلى أنّ الوزارة وضعت الخطط التنفيذية لإعمار المقام طيلة العام من خلال الاستمرار بعقد احتفالية مقام النبي موسى، والتي تجري في الأسبوع الثاني من شهر أبريل من كل عام.

وشدّد على أنّ الوزارة تعتبر المقام مقرًا دائمًا لـ "معهد إعداد الدعاة" التابع لها، والذي سيقوم على عقد دورات تأهيلية للدعاة وأئمة المساجد وخطبائها وفق برامج تستمر طيلة العام، بالإضافة إلى عقد زيارات دائمة لمديريات الأوقاف وللكليات الإسلامية التابعة للوزارة ولطلاب المدارس.

وفي ختام حديثه، ناشد أبو الرب المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة بالتراث الإنساني والثقافي أن توقف هذه الانتهاكات سواء في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي أو مقام ومسجد النبي موسى.

#وزارة الاوقاف #مقام النبي موسى #مستوطنون #اعتداءات المستوطنين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 5 الخامسة

تقدير اسرائيل الاستراتيجي: تقوية السلطة الفلسطينية.. وتوجيه ضربة للذراع العسكري لـ"حماس"

صور وفيديو.. فوضى عارمة في الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه من قبل مؤيدي ترامب

فيديو: الجيش الإسرائيلي يكشف عن فيديوهات قصف صدام حسين تل أبيب بالصواريخ عام 1991

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

وزير إسرائيلي يكشف عدد الدول العربية التالية في التطبيع ويوجه رسالة "حادة" إلى بايدن

ممثل "الدولة الإسرائيلي" لـ"العليا": لن نسمح بنقل لقاحات كورونا إلى قطاع غزة!

الأخبار الرئيسية

المستشار الاعلامي للزعيم الراحل ابو عمار يكشف لأول مرة أسرار وخفايا التوقيع على اتفاق "أوسلو"

مدارس

التربية تعلن عن ترتيبات الدوام المدرسي والامتحانات النهائية للفصل الحالي في فلسطين

وزيرة الصحة: تسجيل 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1592 حالة

قيادي في فتح : قرار رئاسي بحل قضيتي تفريغات 2005 والتقاعد المالي على النحو التالي ..

مدرسة في غزة

تعليم غزة تتحدث عن موعد نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الثاني