  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شرطة نابلس وجنين تكشف آلية عملها خلال 72 ساعة الماضية

الخميس 07 يناير 2021 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة نابلس وجنين تكشف آلية عملها خلال 72 ساعة الماضية



نابلس /سما/

ألقت شرطة محافظة نابلس، خلال الـ72 ساعة الماضية، على مطلوبين صادر بحقهم مذكرات قضائية، ومسجل بحقهم عدة شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا في نابلس. 

وأفاد بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية فقد قامت الشرطة بالقبض على 71 مطلوباً صادر بحقهم 211 مذكرة قضائية ومسجل بحقهم شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا. 

وأشار البيان، إلى أنه تم تحرير 505 مخالفه مرورية وحررت 467 مخالفة كمامة وإغلاق خمسة محلات لعدم الالتزام بالشروط والبرتوكول الصحي للحد من تفشي وباء (كورونا) وحجز 20 مركبة غير قانونية.

وأكدت على أنه تم التحفظ على المطلوبين تمهيدًا لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

كما وألقت شرطة محافظة جنين، اليوم الخميس، على مطلوبين للعدالة وحررت مخالفات عامة في جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة فقد قامت الشرطة بإلقاء القبض على 18 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 61 مذكرة قضائية.

كما  قامت الشرطة بتحرير 157 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات غير ملتزمين، مشيرة إلى أنه تم  التحفظ على المطلوبين تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

#الشرطة الفلسطينية #نابلس #جنين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 5 الخامسة

تقدير اسرائيل الاستراتيجي: تقوية السلطة الفلسطينية.. وتوجيه ضربة للذراع العسكري لـ"حماس"

صور وفيديو.. فوضى عارمة في الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه من قبل مؤيدي ترامب

فيديو: الجيش الإسرائيلي يكشف عن فيديوهات قصف صدام حسين تل أبيب بالصواريخ عام 1991

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

وزير إسرائيلي يكشف عدد الدول العربية التالية في التطبيع ويوجه رسالة "حادة" إلى بايدن

ممثل "الدولة الإسرائيلي" لـ"العليا": لن نسمح بنقل لقاحات كورونا إلى قطاع غزة!

الأخبار الرئيسية

المستشار الاعلامي للزعيم الراحل ابو عمار يكشف لأول مرة أسرار وخفايا التوقيع على اتفاق "أوسلو"

مدارس

التربية تعلن عن ترتيبات الدوام المدرسي والامتحانات النهائية للفصل الحالي في فلسطين

وزيرة الصحة: تسجيل 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1592 حالة

قيادي في فتح : قرار رئاسي بحل قضيتي تفريغات 2005 والتقاعد المالي على النحو التالي ..

مدرسة في غزة

تعليم غزة تتحدث عن موعد نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الثاني