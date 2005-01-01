شرطة نابلس وجنين تكشف آلية عملها خلال 72 ساعة الماضية

نابلس /سما/

ألقت شرطة محافظة نابلس، خلال الـ72 ساعة الماضية، على مطلوبين صادر بحقهم مذكرات قضائية، ومسجل بحقهم عدة شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا في نابلس.

وأفاد بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية فقد قامت الشرطة بالقبض على 71 مطلوباً صادر بحقهم 211 مذكرة قضائية ومسجل بحقهم شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا.

وأشار البيان، إلى أنه تم تحرير 505 مخالفه مرورية وحررت 467 مخالفة كمامة وإغلاق خمسة محلات لعدم الالتزام بالشروط والبرتوكول الصحي للحد من تفشي وباء (كورونا) وحجز 20 مركبة غير قانونية.

وأكدت على أنه تم التحفظ على المطلوبين تمهيدًا لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

كما وألقت شرطة محافظة جنين، اليوم الخميس، على مطلوبين للعدالة وحررت مخالفات عامة في جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة فقد قامت الشرطة بإلقاء القبض على 18 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 61 مذكرة قضائية.

كما قامت الشرطة بتحرير 157 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات غير ملتزمين، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على المطلوبين تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.