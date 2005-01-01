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مسؤول "كورونا" بالخليل يوضح تفاصيل المنحنى الوبائي بالمحافظة

الخميس 07 يناير 2021 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول "كورونا" بالخليل يوضح تفاصيل المنحنى الوبائي بالمحافظة



الخليل /سما/

قال مسؤول ملف "كورونا" في محافظة الخليل د. عفيف عطاونة: إن "المنحنى الوبائي بالمحافظة يشهد انكسارًا وانحدارًا واضحًا يترافق مع استقرار في التسجيل اليومي للإصابات".

وأوضح في تصريحٍ إذاعي ظهر يوم الخميس، لـ"صوت فلسطين"، أن هناك استقرارًا في نسبة إشغال الأسرَّة في المشافي والمراكز الخاصة بعلاج مصابي كورونا بالمحافظة، مشيرا إلى أن هناك 54 مريضاً يتلقون العلاج في هذه المراكز منهم 28 في العناية المكثفة و3 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار إلى أن نسبة الإصابات من كل 100 عينة مفحوصة يبلغ ما بين 13-15% وهو ما يعتبر مؤشرا جيدا يتم مراقبته بحذر.

وأكد على أنه يجري مراقبة الاستقرار في أعداد الإصابات بالفيروس بحذر شديد خاصة وأن الفترة القادمة ذروة فصل الشتاء والتي تمثل البيئة الخصبة لنمو وتكاثر كافة أشكال الفيروسات وخاصة كورونا لذا لا بد من مزيد من التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل المحافظة على هذا الاستقرار.

#الخليل #فيروس كورونا

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