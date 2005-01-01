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مباحث الشيخ رضوان تُنجز قضية سرقة مبلغ مالي بقيمة 6 آلاف و800 شيكل

الخميس 07 يناير 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحث الشيخ رضوان تُنجز قضية سرقة مبلغ مالي بقيمة 6 آلاف و800 شيكل



غزة /سما/

أنجزت المباحث العامة في قسم شرطة مركز الشيخ رضوان في شمال قطاع غزة، اليوم الخميس، قضية سرقة محفظة إحدى المواطنات، تحتوي على مبلغ مالي بقيمة 6 آلاف و800 شيكل.

وقال رئيس قسم مباحث الشيخ رضوان، النقيب محمد الحلبي، في بيان صحفي: "إنّ المواطنة "ن، ح" تقدّمت بشكوى مفادها قيام مجهول بسرقة المحفظة الخاصة بها وبداخلها المبلغ المذكور، أثناء تواجدها داخل أحد البنوك".

وأضاف الحلبي، أنّ القسم المباحث تابع إجراءات شكوى المواطنة، وتبيّن أنّ شخص قام بسرقة المحفظة بعد سقوطها من المواطنة داخل البنك.

وأوضح أنّه بعد البحث والتحري وتدقيق البيانات لجميع من استلموا رواتبهم بذات اليوم، تم الاشتباه بالمدعو "ف، س"، الذي أقرّ بعملية السرقة بعد استدعائه والتحقيق الأولي معه.

وأشار إلى أنّه تم ضبط المبلغ المسروق، وإحالة القضية لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، وتمهيدًا لعرض المتهم على النيابة.

#غزة #المباحث العامة

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