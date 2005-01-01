الأسيران جبريل وداوود الزبيدي يعلّقان إضربهما عن الطعام

رام الله /سما/

علّق الأسيران الشقيقان جبريل وداوود الزبيدي، اليوم الخميس، إضرابهما المفتوح عن الطعام، عقب التوصل إلى اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، أنّ الأسيرين الزبيدي علقا إضرابهما بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، يقضي بالإفراج عن جبريل بعد انتهاء قرار الاعتقال الإداري الحالي والذي تبقى منه 4 أشهر.

يشار إلى أنّ الأسير جبريل الزبيدي (34 عامًا) من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، قد خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لمدة 26 يومًا على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، الذي ثبتته له المحكمة العسكرية للاحتلال نهاية الأسبوع الماضي، لمدة 6 أشهر.

وكان من المفترض أنّ يتم الإفراج عن جبريل الزبيدي الذي يقبع في زنازين سجن "مجدو"، خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 10 أشهر، إلا أن سلطات الاحتلال حوّلته إلى الاعتقال الإداري.

كما أعلن شقيقه الأسير داوود الزبيدي، إضرابه المفتوح عن الطعام، إسنادًا لشقيقه جبريل في معركته، حيث يقبع في سجن "النقب"، ومحكوم بالسّجن لمدة 18 شهرًا.