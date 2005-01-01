فتح: لقاء مرتقب بين الرئيس وحنا ناصر لإصدار مرسوم الانتخابات

رام الله /سما/

أعلن المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل، أنه من المرتقب أن يجري خلال أيامٍ عقد لقاء بين الرئيس محمود عباس، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.

وأفاد في تصريح صحفي اليوم الخميس، بأن الاجتماع يأتي للعمل على إصدار مرسوم رئاسي لتحديد مواعيد الانتخابات حسب الاتفاقات التي حدثت.

وأشار إلى أنه سيتم التوافق بين الكل الفلسطيني ولن يكون هناك تفرد في أي قرار يتعلق بالانتخابات الفلسطينية، مؤكدًا على أن الأمور تسير بشكل إيجابي.

وبين حمايل، أن الحكومة المقبلة ستعالج كل الملفات العالقة إضافة لكثير من الترسبات التي عانى منها الشعب نتيجة الانقسام في الضفة الغربية