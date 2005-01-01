قطر: الاتفاق الخليجي لن يغير علاقاتنا مع إيران وتركيا وتعاون امني لمكافحة الارهاب

الدوحة / سما /

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن قطر لن تغير علاقاتها مع إيران وتركيا بعد التوقيع على اتفاق المصالحة لإنهاء الخلافات بينها وبين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وصرح الوزير، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، بأن الدوحة وافقت على التعاون في مكافحة الإرهاب و "الأمن العابر للحدود" مع السعودية والدول الثلاثة الأخرى، إلا أنه قال إن "العلاقات الثنائية يحكمها بشكل أساسي القرار السيادي ... والمصلحة الوطنية".

وأكد أن هذا "لن يكون له تأثير على علاقتنا مع أي دولة أخرى".

وكانت من بين الأسباب التي أعلنتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر عند قطع العلاقات مع قطر عام 2017 علاقة الدوحة مع كل من إيران وتركيا، إلى جانب دعمها للحركات الإسلامية. كما كان من بين المطالب إغلاق قناة "الجزيرة" الممولة من قطر.

لا أن الوزير القطري قال إنه لن يكون هناك تغيير فيما يتعلق بقناة الجزيرة، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع.

وقال الوزير :"نأمل في غضون أسبوع من التوقيع أن يتم اتخاذ خطوات لعودة الأمور إلى طبيعتها".

وشدد على أن كل الدول "رابحة" من الاتفاق، إلا أنه أقر بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق مصالحة كاملة.