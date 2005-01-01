القبض على شخص سرق صناديق التبرعات الخاصة بالأيتام في بيت لحم

بيت لحم /سما/

كشفت الشرطة، اليوم الخميس، ملابسات قضية سرقة صناديق التبرعات المخصصه للأيتام من 4 محلات تجاريه في محافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطه، ان فرع المباحث العامة في شرطة بيت لحم تلقى عددا من الشكاوى من اصحاب محلات تجارية حول قيام مجهول بسرقة صناديق التبرعات الموجوده داخل هذه المحال.

وعلى الفور بدأت اجراءات البحث والتحري ومتابعة الكاميرات، ومن خلالها تم الاشتباه بشخص من سكان المحافظه و بعد البحث عنه تبين انه موجود في محافظة الخليل، وبعد التنسيق والتعاون المشترك بين فروع المباحث في شرطة بيت لحم،ومحافظة الخليل تم القبض على المشتبه به بعد أن كان متخبأَ في منزل في بلدة بيت عوا جنوب الخليل.

وأضاف بيان الشرطة، انه تم احضار المشتبه فيه لمديرية شرطة بيت لحم وبسؤاله افاد بقيامه بعملية السرقه.

وأكدت الشرطة انه تم إحالة المشتبه لجهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولاً.