  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القبض على شخص سرق صناديق التبرعات الخاصة بالأيتام في بيت لحم

الخميس 07 يناير 2021 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على شخص سرق صناديق التبرعات الخاصة بالأيتام في بيت لحم



بيت لحم /سما/

 كشفت الشرطة، اليوم الخميس، ملابسات قضية سرقة صناديق التبرعات المخصصه للأيتام من 4 محلات تجاريه في محافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطه، ان فرع المباحث العامة في شرطة بيت لحم تلقى عددا من الشكاوى من اصحاب محلات تجارية حول قيام مجهول بسرقة صناديق التبرعات الموجوده داخل هذه المحال.

وعلى الفور بدأت اجراءات البحث والتحري ومتابعة الكاميرات، ومن خلالها تم الاشتباه بشخص من سكان المحافظه و بعد البحث عنه تبين انه موجود في محافظة الخليل، وبعد التنسيق والتعاون المشترك بين فروع المباحث في شرطة بيت لحم،ومحافظة الخليل تم القبض على المشتبه به بعد أن كان متخبأَ في منزل في بلدة بيت عوا جنوب الخليل.

وأضاف بيان الشرطة، انه تم احضار المشتبه فيه لمديرية شرطة بيت لحم وبسؤاله افاد بقيامه بعملية السرقه.

وأكدت الشرطة انه تم إحالة المشتبه لجهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #سرقة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 5 الخامسة

تقدير اسرائيل الاستراتيجي: تقوية السلطة الفلسطينية.. وتوجيه ضربة للذراع العسكري لـ"حماس"

صور وفيديو.. فوضى عارمة في الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه من قبل مؤيدي ترامب

فيديو: الجيش الإسرائيلي يكشف عن فيديوهات قصف صدام حسين تل أبيب بالصواريخ عام 1991

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

وزير إسرائيلي يكشف عدد الدول العربية التالية في التطبيع ويوجه رسالة "حادة" إلى بايدن

ممثل "الدولة الإسرائيلي" لـ"العليا": لن نسمح بنقل لقاحات كورونا إلى قطاع غزة!

الأخبار الرئيسية

المستشار الاعلامي للزعيم الراحل ابو عمار يكشف لأول مرة أسرار وخفايا التوقيع على اتفاق "أوسلو"

مدارس

التربية تعلن عن ترتيبات الدوام المدرسي والامتحانات النهائية للفصل الحالي في فلسطين

وزيرة الصحة: تسجيل 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1592 حالة

قيادي في فتح : قرار رئاسي بحل قضيتي تفريغات 2005 والتقاعد المالي على النحو التالي ..

مدرسة في غزة

تعليم غزة تتحدث عن موعد نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الثاني