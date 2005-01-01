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باراك يُشبّه نتنياهو بترامب: "كلاهما يُحرّض ضد القانون"

الخميس 07 يناير 2021 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
باراك يُشبّه نتنياهو بترامب: "كلاهما يُحرّض ضد القانون"



القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة السابعة العبرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك، قارن بين أعمال الشغب التي حدثت أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن والاحتجاجات التي تجري في إسرائيل، كما شبّه نتنياهو بترامب".
 
وبحسب القناة، قال باراك: إن "نتنياهو تمامًا مثل ترامب، فهو يحرض ضد سيادة القانون، ويحول السياسة إلى نوع من برامج الواقع ويستهين بنظام العدالة، وكلاهما يعاني من نرجسية شديدة".
 
وأضاف باراك، أن "الأمريكيين حرّضهم رجل مغرور يعتقد أن الديمقراطية هي الحكم التلقائي للمنتخبين".
 
وحذر باراك من عواقب سلوك نتنياهو على "الديمقراطية" في إسرائيل، قائلًا: إن "نتنياهو يتصرف بالفصل التام بين فهم مصلحته الشخصية وما تحتاجه الدولة".
 
واعتبر أن ما حدث أمس في الولايات المتحدة هي محاولة انقلاب فعلية "لكن لحسن الحظ لم تحدث".
 
وتابع باراك، أنه "في حال خانت الحكومة الإسرائيلية أهدافها ولم يقف أعضاء الكنيست من كحول لفان والليكود أو المحكمة العليا أو الرئيس، فلن يكون هناك خيار سوى أن يتولى الإسرائيليون زمام الأمور بأيديهم ويقيموا الدولة والحكومة المنتخبة".
 
وردًا على سؤال حول تصاعد المظاهرات في إسرائيل كما حدث في الولايات المتحدة، قال باراك: "من الضروري الحفاظ على حق التظاهر؛ نتائج الانتخابات ليست سببًا لمنع المظاهرات، يمكن للناس التظاهر لأنهم يعتقدون أن ما يحدث خطأ".
 
وأضاف أنه "في اليوم التالي لطرد نتنياهو من ساحة بلفور بموجب قرار، ستدين إسرائيل لهؤلاء الشباب، فلولا المظاهرات التي دامت أربع سنوات لما كانت هناك لائحة اتهام ضد نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة؛ ليست الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لإقالة رئيس الحكومة في إسرائيل"، وفق تعبيره.

#إيهود باراك #بنيامين نتنياهو #اسرائيل #ترامب

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