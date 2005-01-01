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الإغلاق المشدد في إسرائيل يدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة

الخميس 07 يناير 2021 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغلاق المشدد في إسرائيل يدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة



القدس المحتلة /سما/

صادقت الحكومة الإسرائيلية ليلة أمس على تعليمات الإغلاق المشدد الذي سيبدأ منتصف اليوم، وسيستمر حتى الـ21 من شهر كانون ثاني/ يناير الحالي؛ وقبل فرض الإغلاق، أوضحت الشرطة الإسرائيلية أنها ستعمل على تشديد فرض التعليمات وتطالب الجمهور بالانصياع للقيود.
 
وقال المتحدث باسم الشرطة في حديثه لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إنه "يجب على الجمهور أن يعرف أننا سنقوم بفرض تعليمات الإغلاق بحزم أكبر".
 
وأضاف، "نحن سنتواجد في كل مكان لفرض التعليمات، جميعنا نفهم أننا وصلنا إلى وضع خطير جدًا مع ارتفاع حاد للإصابات، والهدف هو خفض هذا. سوف نقوم بنشر الحواجز أكثر مما شهدنا في السابق. في هذا الإغلاق ستعود الحواجز، وأعتقد أنه ستكون ازدحامات مرورية، من لا توجد لديه حاجات ضرورة للخروج فليبقى في البيت".
 
وصادقت الحكومة الاسرائيلية على عدد من التعليمات التي انضمت للقيود السابقة، والتي بدأ تطبيقها في 27 كانون أول/ ديسمبر الماضي، وشملت: تقليص التجمعات في الأماكن المغلقة إلى 5 وفي الأماكن المفتوحة إلى 10، ويحظر الابتعاد عن المنزل لمسافة تتجاوز 1000 متر وتمنع الزيارات.
 
وسيتم السماح لمن قام بشراء تذاكر سفر طيران باستخدام التذاكر حتى دخول الإغلاق حيز التنفيذ، إضافة إلى تقليص نشاط الرياضة الاحترافية، وتقليص المواصلات العامة حتى حجم 50%. وسيتم إغلاق جهاز التعليم باستثناء التعليم الخاص. كما سيتم إغلاق المصالح التجارية والسماح فقط لأماكن العمل والمصالح التي يتم تعريفها على أنها حيوية بالعمل.

#الحكومة الاسرائيلية #اسرائيل #الاغلاق الشامل #فيروس كورونا

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