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كلمات عن دمشق وأهلها ... هذا ما قاله بوتين عن زيارته لسوريا

الخميس 07 يناير 2021 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلمات عن دمشق وأهلها ... هذا ما قاله بوتين عن زيارته لسوريا



وكالات

استذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفاصيل زيارته إلى سوريا، حيث أنه لاحظ مسار عودة الحياة الطبيعية إلى دمشق واصفا كل الأشخاص الذين التقاهم بـ"الودودين والطيبين".

وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال مقابلة في فيلم "لا مجال للخطأ، زيارة عيد الميلاد إلى دمشق" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية قال خلالها: "خلال وصولي إلى سوريا بشكل سريع لاحظت المتغيرات التي طرأت على المشهد السوري حيث تبين أن الحياة تعود تدريجيا خصوصا في العاصمة دمشق".

وأضاف بوتين قائلا: "كانت زيارة خلال عيد الميلاد، زيارة لا يمكن ارتكاب الأخطاء خلالها، أذكر نقاط التفتيش التي كانت لا تزال موضوعة من جهة، ومن جهة أخرى حياة طبيعية مع متاجر ومطاعم تعمل بشكل طبيعي".

وتابع بوتين: "سرنا قليلاً في الشارع كانت هناك قيود أمنية، ولكن كانت هناك أماكن استطعنا زيارتها وتحدثنا إلى الناس وجمعتنا لقاءات للغاية"، مشيرا إلى أن "المواطنين السوريين كانوا من بيئات اجتماعية مختلفة".

#دمشق #سوريا #بوتين

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