منظمة الصحة العالمية : الاسرى الفلسطينيون ضمن اولوياتنا ومن حقهم تلقي اللقاحات

غزة / سما /



تلقت لجنة الاسرى للقوى الوطنية والاسلامة في قطاع غزة، اليوم الخميس الموافق 7 يناير 2021 ردا من منظمة الصحة العالمية على المذكرة التي كانت قد سلمتها لها لجنة الأسرى قبل ايام وعبرت من خلالها عن قلقها الشديد وخشيتها على حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خطر فايروس كورونا، في ظل تفشي الفايروس وارتفاع اعداد المصابين بين صفوف الأسرى بسبب عدم قيام إدارة السجون الإسرائيلية باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة .

وأفادت منظمة الصحة العالمية في ردها: أنها تلقت مذكرة لجنة الاسرى وتعاملت معها ببالغ الاهتمام واطلعت المسؤولين فيها على مضمونها، وانها تتابع أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وخاصة المرضى وكبار السن، وتنظر بعين القلق لما يصلها من اخبار في ظل جائحة كورونا وارتفاع اعداد الاصابات بالفايروس بين الاسرى، والتصريحات الاخيرة لوزير الامن الداخلي الاسرائيلي بمنع اعطاء الاسرى اللقاحات..

واكدت منظمة الصحة العالمية بانها تضع موضوع الاسرى والمعتقلين ضمن اولوياتها، وسوف تواصل جهودها من اجل توفير الرعاية الصحية لهم. واكدت على حقهم في الحصول على اللقاحات اللازمة، وان دولة الاحتلال هي المسؤولة عنهم ويجب ان توفر لهم اللقاحات اللازمة.

*وكانت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة قد وجهت مذكرات متطابقة الى كل من: منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي*، وطالبتهم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه وانتهاكاته المتواصلة ضد الأسرى، والزامه بتقديم الخدمات الطبية لهم واعطائهم اللقاح المضاد لفايروس كورونا، حيث ان دولة الاحتلال الاسرائيلي ما زالت تمنعه عنهم، وقد صرح وزير الامن الداخلي بذلك جهارا، الامر الذي يعكس اتستارا بحياة الاسرى ويكشف عن عنصرية المحتل في التعامل مع الأسرى والمعتقلين.