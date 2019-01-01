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​أسرى عوفر يعيدون وجبات الطعام احتجاجا على القمع والاقتحامات

الخميس 07 يناير 2021 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
​أسرى عوفر يعيدون وجبات الطعام احتجاجا على القمع والاقتحامات



رام الله / سما /

أعاد أسرى "عوفر"، اليوم الخميس، وجبات الطعام، احتجاجًا على عملية قمع واقتحام نفذتها قوات القمع لأقسام /16، 22، 21/.

وأوضح نادي الأسير، أن إدارة السّجن أعادت الكهربائيات التي تم سحبها من الأسرى، بعد جلسة حوار جرت بين الأسرى والإدارة صباحًا، حيث رفع الأسرى عدة مطالب منها: وقف عمليات الاقتحام المتكررة التي تنفذها قوات القمع بحقهم، والتي تصاعدت بشكلٍ ملحوظ، إضافة إلى إعادة جميع الكهربائيات التي تم سحبها يوم أمس.

ولفت إلى أن الأسرى في سجن "عوفر"، يواجهون عمليات قمع ممنهجة، وهي الأكثر عنفًا، وسُجلت أعنف عملية اقتحام بحق الأسرى في "عوفر" عام 2019، وتجدد الأمر عام 2020 بعد استشهاد الأسير داوود الخطيب.

يُشار إلى أن عمليات الاقتحام تُشكل جزءًا من السياسات الممنهجة التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، بما يرافقها من عمليات قمع وعنف، ومنذ عام 2019، استعادت إدارة السجون استخدام الاقتحامات، التي وصفت على أنها الأكثر عنفًا منذ عدة سنوات.

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