"التربية" توضح آلية الدوام المدرسي والامتحانات وموعد الاجازات للفصل الحالي

رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، اليوم الخميس، عن ترتيبات الدوام المدرسي والامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي.

وأوضح صالح، أن طلبة الصفوف من (5-11) سيتقدمون لامتحانات نهاية الربع الثاني بحيث يشمل الاختبار المادة التعليمية التي اعطيت لهم بصيغة التعلم المدمج، بشقيه الوجاهي وعن بعد، وتكون الامتحانات وجاهية بالكامل، مع ضمان البرتوكول الصحي وتحقيق التباعد والالتزام بإجراءات الوقاية المنصوص عليها، وعلى أن تعقد الامتحانات النهائية للربع الثاني للصفين من الخامس إلى السادس من 16 إلى 26 من الشهر الجاري على فترتين يوميا، وتخصص الفترة الأولى من الساعة (8-9) للصف الخامس، والفترة الثانية من (10-11) للصف السادس، مع مراعاة توزيع الطلبة على الغرف الصفية بما يحقق شروط البروتوكول الصحي.

وقال صالح: استادا إلى قرار الحكومة بعودة طلبة الصفوف السابع حتى الحادي عشر إلى الدوام من تاريخ 16 كانون الثاني/ يناير ولمدة أسبوعين، ويتم عقد امتحانات نهاية الربع الثاني لطلبة هذه الصفوف في الفترة ما بين 7-18 من شهر شباط المقبل على فترتين، الفترة الأولى (8-9:30) والثانية (10-11:30).

وأشار إلى أنه في حال كان الدوام في المدرسة بشكل وجاهي كامل، تعقد امتحانات نهاية الربع كما هو منصوص عليه في أسس تقويم التعليم والتعلم.

وفيما يخص طلبة الثانوية العامة، يترك للمدرسة حرية توقيت عقد امتحان نهاية الربع الثاني مع التأكيد على استمرارهم في الدوام، إلى حين استكمالهم وجاهيا للمادة المقررة.

وينظم المشرفون التربويون زيارات متابعة ميدانية لمتابعة عقد امتحانات نهاية الربع الثاني ويتواصل دوام المرشدين التربويين في مدارسهم بشكل اعتيادي، نظرا لما يرتبط بدورهم في تهيئة الطلبة وتقدمهم للامتحانات.

وحول اجازة نصف السنة، قال صالح: "ان اجازة نصف السنة لطلبة الصفوف من (1-4) الأساسي ستكون اعتبارا من صباح الاحد 17/1/2021 وحتى صباح الأحد 7/2/2021، ولطلبة الصفين (5،6) أساسي اعتبارا من صباح الأربعاء 27/1/2021 حتى صباح الاحد 7/2/2021 .