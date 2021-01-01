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نادي إنجليزي كبير ينضم لسباق التعاقد مع راموس

الخميس 07 يناير 2021 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي إنجليزي كبير ينضم لسباق التعاقد مع راموس



وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن دخول منافس جديد لسباق الحصول على خدمات سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد راموس (34 عامًا) مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول عقدٍ جديد حتى الآن.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن هناك أكثر من فريق يتابع تطور مفاوضات راموس والريال، أملا في الانقضاض على المدافع الإسباني خلال الصيف المقبل، مثل مانشستر سيتي، يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وأضاف التقرير، أن ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، أظهر اهتمامًا هو الآخر بإحضار راموس إلى آنفيلد في الصيف.

ولا يرغب ريال مدريد في تجديد عقد راموس لأكثر من موسم، في ظل السياسة التي يتبعها النادي مع اللاعبين الذين يتجاوز عمرهم 30 عامًا.

وأشار التقرير إلى أن هناك خلافا حول راتب قائد منتخب إسبانيا، الذي يرغب في الحصول على زيادة، بينما يشترط الريال التجديد بنفس راتبه الحالي.

ويعاني ليفربول حاليًا على صعيد مركز قلب الدفاع، خصوصا بعد إصابة الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز، واضطرار كلوب لإشراك لاعبين شباب تارة ولاعبي وسط الملعب مثل فابينيو وهندرسون تارة أخرى.

#سيرجيو راموس #راموس #ريال مدريد #ليفربول

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