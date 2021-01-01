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"ايز ارك" توزع مساعدات على المئات من الأسر الفقيرة بقطاع غزة

الخميس 07 يناير 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نفذت مؤسسة آيز آرك من كاليفورنيا-أمريكا حملة شتاء دافئ والتي إستهدفت ٣٥٠ أسرة من الأسر الكريمة ومرضى السرطان.

وشملت الحملة توزيع الطرود الغذائية والحرامات والمدافئ مع إسطوانات الغاز .

وفي هذا المجال إعتبرت آيه الهندي مديرة مؤسسة آيز آرك الخيرية أن تنفيذ المبادرات المتنوعة في قطاع غزة هو نابع من إيمان وقناعة المؤسسة بمساعدة الأسر الكريمة المتعغفة، والمرضى وتلبية احتياجهم وتوفير العيش الكريم لهم.

وأعربت الهندي خلال إتصال هاتفي من مقر إقامتها في كاليفورنيا عن سعادتها من فريق العمل لما قدموه من جهد جهيد في ظل هذه الظروف الصعبة في جائحة كورونا وذلك لرسم الأبتسامة على شفاه الأسر الكريمة ومرضى السرطان.
مؤكدة أن آيز آرك لن تتوانى في تقديم الدعم لأهالي غزة الكرام متمنية لهم عاما جديدًا وسعيدًا مليء بالخير والحب والتقدير.

#قطاع غزة #الأسر الفقيرة #مساعدات

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