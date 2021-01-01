بالرابط .. الخارجية تفتح باب التسجيل أمام المواطنين الراغبين بالسفر

رام الله / سما /

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، عن فتح باب التسجيل امام المواطنين والطلبة ورجال الاعمال الراغبين بالسفر.

وأوضحت الخارجية في بيان، أن التسجيل سيفتتح في تمام الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، ويغلق في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت، داعية المواطنين الراغبين بالسفر إلى المبادرة للتسجيل على المنصة من خلال الرابط : www.mofa.pna.ps/evacuation وتمنى الفريق من المواطنين الراغبين بالتسجيل عل المنصة أن يعكس تسجيلهم رغبة حقيقية وجدية في السفر، حيث لا يمكن ترحيل الموافقة اللازمة للسفر الى موعد آخر، والالتزام بالمواعيد المتاحة للتسجيل والالتزام بالرحلات التي يعلن عنه الفريق، والتوجيهات التي تصدر عنه من توجيهات فيما يتعلق بفحص الخلو من فيروس كورونا والالتزام بمواعيد السفر.