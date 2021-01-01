  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالرابط .. الخارجية تفتح باب التسجيل أمام المواطنين الراغبين بالسفر

الخميس 07 يناير 2021 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالرابط .. الخارجية تفتح باب التسجيل أمام المواطنين الراغبين بالسفر



رام الله / سما /

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، عن فتح باب التسجيل امام المواطنين والطلبة ورجال الاعمال الراغبين بالسفر.

وأوضحت الخارجية في بيان، أن التسجيل سيفتتح في تمام الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، ويغلق في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت، داعية المواطنين الراغبين بالسفر إلى المبادرة للتسجيل على المنصة من خلال الرابط : www.mofa.pna.ps/evacuation وتمنى الفريق من المواطنين الراغبين بالتسجيل عل المنصة أن يعكس تسجيلهم رغبة حقيقية وجدية في السفر، حيث لا يمكن ترحيل الموافقة اللازمة للسفر الى موعد آخر، والالتزام بالمواعيد المتاحة للتسجيل والالتزام بالرحلات التي يعلن عنه الفريق، والتوجيهات التي تصدر عنه من توجيهات فيما يتعلق بفحص الخلو من فيروس كورونا والالتزام بمواعيد السفر.

#وزارة الخارجية #السفر

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 5 الخامسة

ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري في أفريقيا 2021 (شاهد)

تردد قناة الوطنية التونسية 1 و 2 الجديد 2021 بث مباشر على نايل سات وجميع الأقمار

تقدير اسرائيل الاستراتيجي: تقوية السلطة الفلسطينية.. وتوجيه ضربة للذراع العسكري لـ"حماس"

صور وفيديو.. فوضى عارمة في الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه من قبل مؤيدي ترامب

فيديو: الجيش الإسرائيلي يكشف عن فيديوهات قصف صدام حسين تل أبيب بالصواريخ عام 1991

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1592 حالة

قيادي في فتح : قرار رئاسي بحل قضيتي تفريغات 2005 والتقاعد المالي على النحو التالي ..

مدرسة في غزة

تعليم غزة تتحدث عن موعد نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الثاني

جو

الكونغرس يصدق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية

وزير إسرائيلي يكشف عدد الدول العربية التالية في التطبيع ويوجه رسالة "حادة" إلى بايدن