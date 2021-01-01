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أبو عمرو يطلع القنصل البريطاني على آخر التطورات

الخميس 07 يناير 2021 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

التقى رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله القنصل البريطاني العام فيليب هول.

حيث تباحث الطرفان في العديد من القضايا الهامة، وخاصة فيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية وإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وتوجهات وموقف القيادة الفلسطينية بعد فوز المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأميركية.

واستعرض أبو عمرو إجراءات الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا، مؤكدا سعي الحكومة لتوفير اللقاح خلال الفترة القادمة.

وأثنى على الدور البريطاني في تقديم الدعم للحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار وباء كورونا، مؤكداً أهمية التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

#القنصل البريطاني #زياد أبو عمرو

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