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قيادي في فتح : قرار رئاسي بحل قضيتي تفريغات 2005 والتقاعد المالي على النحو التالي ..

الخميس 07 يناير 2021 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في فتح : قرار رئاسي بحل قضيتي تفريغات 2005 والتقاعد المالي على النحو التالي ..



وكالات

كشف عضو المجلس الثوري في حركة فتح د. عبدالله عبدالله، عن وجود قرار رئاسي بحل قضيتي تفريغات 2005 والتقاعد المالي.

وأوضح عبدالله في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن هناك حلول مقترحة لحل قضية تفريغات 2005 وذلك وفقًا للآليات الثلاثة التالية:

*بعض موظفي تفريغات 2005 وصلوا الى سن التقاعد وسيتم تحويلهم للتأمين والمعاشات
*بعض الموظفين سافروا خارج قطاع غزة
*بعض الموظفين داخل قطاع غزة سيكون لهم حق الأولوية وسيتم اعتماده

وأشار د. عبدالله إلى وجود قرارات بحل بعض القضايا في قطاع غزة قبل الشروع بالانتخابات القادمة، مبينًا أن بعض القضايا سيتم حلها بعد الانتخابات.

وتوقع عضو المجلس الثوري في حركة فتح أن يُصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا قبل نهاية الشهر الحالي، ومتوقع إجراء الانتخابات في منتصف شهر 5 بعد شهر رمضان.

ولفت إلى ان عباس اجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر لتجهيز الإجراءات المطلوبة التي تتعلق بالانتخابات خلال فترة ال4 شهور.

المصدر :" وكالات

#فتح #تفريغات 2005 #التقاعد المالي #الرئيس عباس

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