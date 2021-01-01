تعليم غزة تتحدث عن موعد نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الثاني

غزة / سما /

تحدثت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الخميس، عن الموعد المحتمل لنهاية الفصل الدراسي الأول، موضحة أن الفصل الثاني قد يبدأ أواخر الشهر المقبل.

وقال محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم في غزة : "لا يمكننا إنهاء الفصل الدراسي الأول في موعده المحدد ونتوقع تمديده لمنتصف فبراير أو ما بعد منتصف الشهر ذاته".

وأشار مطر في تصريحات إذاعية إلى أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ إما نهاية شهر فبراير القادم أو بداية مارس.

اقرأ/ي أيضا.. "الأونروا" تكشف موعد نهاية الفصل الدراسي الأول وقوائم التعيين

وأفاد مطر بأن وزارته تعمل حاليا على إعداد مادة تعليمية مختصرة ستغطي الأجزاء الأساسية والمحورية من المحتوى الدراسي لمختلف الصفوف.

وذكر أن "هذه المادة ستدرس للطلاب وجاهياً لمدة شهر تقريباً وسيتم اختبار الطلبة فيها كتابيا ووجاهياً بعد استئناف الدراسة الوجاهية وستقدر نسبة التقييم فيها بنسبة 30%".



