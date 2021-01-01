فيديو.. السيتي يواعد توتنهام بنهائي كأس الرابطة

وكالات / سما /

نجح نادي مانشستر سيتي في عبور عقبة غريمه اللدود مانشستر يونايتد في مباراة ديربي مانشستر التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الأربعاء، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين (كاراباو).

وشهد الشوط الأول من المباراة إثارة كبيرة، إذ شهد إلغاء ثلاثة أهداف بداعي التسلل بواقع هدف لمانشستر يونايتد وهدفين لمانشستر سيتي، حيث جاءت البداية عن طريق ماركوس راشفورد الذي تلقى تمريرة من أنتوني مارسيال سددها وتصدى لها الحارس زاك شتيفن لكن الكرة ارتدت في المدافع جون ستونز وسكنت الشباك، إلا أن الحكم أعلن إلغاء الهدف للتسلل.

وبعد ثلاث دقائق من الهدف الملغى لمانشستر يونايتد، نجح إلكاي جوندوجان في تسجيل هدفًا للسيتيزنز مستغلًا عرضية منخفضة من فيل فودين ليودع الألماني الكرة في الشباك، لكن الحكم عاد ليلغي الهدف أيضًا بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 23، ضرب مانشستر سيتي دفاع يونايتد بتمريرة من أوليكساندر زينشينكو للمنطلق فودين الذي دخل بالكرة منطقة جزاء أصحاب الأرض وأودعها شباك الحارس دين هندرسون، لكن الحكم ألغى الهدف أيضًا للتسلل، وينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، كانت السيطرة لصالح مانشستر سيتي، الذي كان أخطر كثيرًا ونجح في التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق جون ستونز الذي استقبل عرضية من ركلة حرة نفذها فودين ليودع الكرة بجسده في الشباك مستغلًا اندفاعه.

وتألق دين هندرسون وأنقذ مرماه من عدة هجمات خطيرة للسيتيزنز، إلا أنه لم يستطع التحرك ساكنًا أمام تسديدة فيرناندينيو المباشرة من كرة مرتدة من دفاعات مانشستر يونايتد عقب ركلة ركنية، لتسكن شباكه في الدقيقة 83، مانحة الضيوف التقدم بالهدف الثاني، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة يتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي البطولة لمواجهة نظيره توتنهام يوم 25 أبريل القادم على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن بعدما صعد السبيرز على حساب برينتفورد، أمس الثلاثاء، بهدفين نظيفين.