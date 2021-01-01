فيديو.. يوفنتوس يهزم ميلان بثلاثية في الدوري الإيطالي

وكالات / سما /

حسم يوفنتوس قمة الدوري الإيطالي التي جمعته مع مُتصدر المُسابقة أيه سي ميلان على أرض سان سيرو، وذلك بنتيجة الفوز بثلاثة أهدافٍ لهدف.

فوز اليوفي جاء بفضل ثلاثة أهداف، سجل الهدفين الأول والثاني الشاب الواعد فيديركو كييزا في الدقيقتين 18 و62 بعد تسديدتين رائعتين غالط بهما الحارس جانلويجي دوناروما.

وذلك قبل أن يُكمل البديل وستون مكيني الهدف الثالث لليوفي في الدقيقة 76، وذلك بعد حلوله بديلاً في الشوط الثاني، وتمكن من تتويج مجهود البديل الآخر ديان كولوسيفسكي الذي اخترق من الجانب ليمنح الكرة لمكيني أمام المرمى فأسكنها الشباك بسهولة مُنهياً المُباراة.

وسجل هدف ميلان الوحيد دافيد كالابريا في الدقيقة 41، وذلك بعد أن تمكن من ترجمة هجمة رائعة لنجوم الروسونيري لهدفٍ رائع من تسديدة مُذهلة اكتفى تشيزني حارس اليوفي بمُراقبتها وهي تسكن الشباك.

ورغم الخسارة احتفظ ميلان بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي وذلك برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن الوصيف إنترميلان، فيما رفع اليوفي رصيده من النقاط للنقطة 30 يحتل بهم الترتيب الرابع.