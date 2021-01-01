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مسؤولون اسرائيليون مصدومون من احداث واشنطن : "لم نصدق اننا سنرى مثل هذه الصور "

الخميس 07 يناير 2021 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون اسرائيليون مصدومون من احداث واشنطن : "لم نصدق اننا سنرى مثل هذه الصور "



القدس المحتلة / سما /

عبر مسؤولون إسرائيليون، اليوم الخميس، عن صدمتهم مما حصل في الولايات المتحدة الأميركية من اقتحام لمبنى الكونغرس ومواجهات بدأ بها أنصار الرئيس دونالد ترامب خلال جلسة التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وقال وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس ان الأحداث في واشنطن تجرح قلوب كل من يؤمن بالديمقراطية.

وتابع غانتس قائلا في تصريح مقتضب :" لم أصدق أنني سأرى مثل هذه الصور في أقوى ديمقراطية في العالم" .

بينما التزم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي والصديق الحميم لترامب، الصمت التام، كان معارضوه يغردون ويعبرون عن صدمتهم.

من جانبه أدان وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي يوم الخميس، بشدة ما حدث ليلة الأربعاء في الكونغرس الأمريكي.

وقال في تغريدة على تويتر "لقد صُدمت عندما شاهدت هجوم الليلة الماضية على الكونغرس الأمريكي، معقل الديمقراطية العالمية، وأنا أدينه بشدة".

وأضاف "منذ استقلالها، كانت أمريكا، صديقتنا الكبيرة والحقيقية، منارة للديمقراطية، ودافعت عن قيم الحرية والعدالة والاستقلال".

وتابع أشكنازي "أنا متأكد من أن الشعب الأمريكي وممثليه المنتخبين، سيعرفون كيف يتصدون لهذا الهجوم، وسيواصلون الدفاع عن القيم التي تأسست عليها الولايات المتحدة".

وخلت التغريدة من أي انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من جهته غرد يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل وزعيم المعارضة الإسرائيلية، باللغة الانجليزية، قائلًا "أنا حزين للغاية ومصدوم بالصور القادمة من الولايات المتحدة، أتمنى أن يستعيد النظام قوته وتستكمل عملية نقل السلطة، يجب أن تكون أمريكا نموذجًا مرة أخرى للديمقراطية".

وأدلى موشيه يعلون زعيم حزب تيلم، ورون حولداي زعيم حزب الإسرائيليون، وقادة أحزاب أخرى من اليسار، بتصريحات مماثلة.

#غانتس #غابي اشكنازي #واشنطن #ترامب

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