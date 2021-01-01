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رابط مشاهدة مباراة أبها والفيصلي بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الخميس 07 يناير 2021 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة أبها والفيصلي بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

نشرت القناة الناقلة، رابط مشاهدة مباراة الفيصلي وأبها بث مباشر المقررة اليوم الخميس 7 يناير 2021 ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين السعودي.

مباراة أبها والفيصلي مباشر تبث من ملعب المحالة بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز على القناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت خالد المديفر.

ولم يحقق أبها الفوز على الفيصلي منذ 12 سنة، إذ سجل الفوز الأخير له في شهر مارس موسم 2008 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسط تألق النجم أحمد مفلح القحطاني آنذاك.

وفاز الفيصلي على أبها في ذهاب دوري محمد بن سلمان الموسم الماضي بهدف دون رد سجله رافاييل سيلفا أرودا، قبل أن يتغلب عليه مجددا في الإياب بهدفين مقابل هدف.

رابط مباراة الفيصلي وأبها مباشر:

وتشير التوقعات إلى إمكانية تفوق أبها في موقعة هذا المساء، إذ يملك في رصيده بجدول ترتيب دوري المحترفين 14 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف أمام القادسية.

على الجهة الأخرى، يحتل الفيصلي المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، بينما إذا تمكن من الفوز اليوم يصل إلى النقطة السادسة عشرة بالتساوي مع فريق الفتح المتألق.

ويستعد أبها للعب ضد الاتحاد في الأسبوع الثالث عشر بالدوري السعودي ثم الأهلي والقادسية، في حين يلاقي الفيصلي نظيره القادسية والشباب والهلال قبل الباطن بالكأس.

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