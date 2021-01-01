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الكونغرس يصدق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية

الخميس 07 يناير 2021 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكونغرس يصدق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية



واشنطن/سما/


   صادق الكونغرس الأميركي، اليوم الخميس، على انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، للمبنى وتحطيم نوافذه وإحداث فوضى عارمة، ما أدى إلى تعطيل التصديق على الانتخابات لعدة ساعات.

وترأس الجلسة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، وبدأت باستعراض نتائج مختلف الولايات والمصادقة عليها، ليصادق لاحقا رسميا على فوز جو بايدن في ولاية ميشيغان.

واستأنف الكونغرس الأميركي جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز جو بايدن، بعد تعليق استمر 6 ساعات على خلفية اقتحام أنصار للرئيس دونالد ترامب مقره، حيث قتل أربعة أشخاص واعتقل 52 شخصا بعد اقتحام مبنى الكابيتول في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن في الانتخابات.

وأسقط مجلس النواب الاعتراض على فوز بايدن في أريزونا بأغلبية أصوات 303 مقابل121، ورفض مجلس الشيوخ الاعتراض الذي تم التقدم به في وقت سابق، على نتائج الانتخابات في ولاية أريزونا، والتي فاز فيها بايدن، إذ رفض 93 عضوا من مجلس الشيوخ الاعتراض على نتائج الانتخابات فيما صوت 6 أعضاء فقط لصالح الطعون.

يأتي ذلك، فيما قتل أربعة أشخاص خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونغرس الأميركي، كما تم اعتقال 52 شخصا، بعد أن اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس بايدن في الانتخابات.

وأعلنت شرطة واشنطن في وقت سابق أن امرأة قتلت بالرصاص خلال الأحداث التي شهدها مبنى الكونغرس الليلة الماضية.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الامريكي دونالد ترامب  أن  جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة بـ 306 أصوات

#الكونغرس الأميركي #واشنطن

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