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وفاة عضو قيادة المبادرة الوطنية في رام الله متأثراً بمضاعفات إصابته بكورونا

الخميس 07 يناير 2021 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة عضو قيادة المبادرة الوطنية في رام الله متأثراً بمضاعفات إصابته بكورونا



رام الله / سما /

نعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عضو قيادتها في منطقة رام الله الشاب المناضل عامر عطايا، الذي توفي أمس الأربعاء، في مستشفى النجاح إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة في بيان النعي: "صدمنا بهذا الخبر المحزن و المؤسف وفقدنا شابا رائعا ومبادرا مناضلا ووطنيا صادقا ومهنيا متميزا، وشخصية اجتماعية محبوبة تميز بدماثته وحرصه على رعاية الجميع".

وتقدم البرغوثي وقيادة وأعضاء وأصدقاء حركة المبادرة الوطنية بصادق مشاعر العزاء لوالدي الفقيد وزوجته وأسرته وأشقائه وشقيقاته داعين للفقيد بالرحمة ولعائلته وأصدقائه ورفاقه بالصبر والسلوان.

#عامر عطايا #فيروس كورونا #المبادرة الوطنية

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