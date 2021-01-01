رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها خبر اصدار الرئيس محمود عباس قرارا بتعيين طلال دويكات مفوضا للتوجيه السياسي ورائد رضوان رئيسا لمكافحة الفساد.

ودوليا، تناولت الصحف الفوضى في واشنطن، واقتحام مبنى الكونغرس من قبل متظاهرين ومؤيدين لترمب.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يصدر قرارا بتعيين طلال دويكات مفوضا للتوجيه السياسي ورائد رضوان رئيسا لمكافحة الفساد

- فوضى في واشنطن: متظاهرون مؤيدون لترمب يقتحمون مبنى الكونغرس ويشتبكون مع الأمن

- انطلاق فعاليات يوم الشهيد الفلسطيني "أحياء يرزقون" من حديقة الاستقلال في رام الله

- مجزرة احتلالية بحق زيتون دير بلوط

- اشتية يدين استمرار اسرائيل بمنع منح تأشيرات لطواقم حقوق الإنسان

- "ثوري" فتح: الأسيران كريم وماهر يونس أضحيا رمزا للحرية والكرامة في العالم

- نائب أميركي نافذ يعتزم النظر في استئناف المساعدات للفلسطينيين

- "الصحة": رفضنا استلام 20 طعما لكورونا من جهات اسرائيلية غير رسمية

- اصابات واعتقالات إثر اعتداء الشرطة الإسرائيلية على تظاهرة ضد العنف في كفر قرع

- 14 وفاة و1088 إصابة بـ"كورونا"

- محكمة اسرائيلية ترفض طلب نتنياهو تأجيل جلسة محاكمته

- العزل المضاعف وحبة حمضيات فقط لكل أسير مصاب بـ"كورونا"

*"الأيام":

- الرئيس يعين رائد رضوان رئيسا لـ"مكافحة الفساد"

- يحدث في أميركا: أنصار ترمب يجتاحون قاعات الكونغرس

- مخطط لمصادرة أراض للاستيطان شرق قلقيلية اقتلاع الآف أشجار الزيتون في بلدة دير بلوط

- مصادر لـ"الأيام": لا صحة لأنباء الحصول على عدد محدود من اللقاحات من اسرائيل

- "الوباء": 14 وفاة ورصد 1088 إصابة جديدة انخفاض ملحوظ في أعداد العينات الإيجابية

- السودان يوقع مع واشنطن اتفاق التطبيع مع اسرائيل بعد أن تلقى مساعدة أميركية

- الكنائس المسيحية الشرقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

* "القدس":

- الرئيس يعين رضوان رئيسا لمكافحة الفساد ودويكات مفوضا للتوجيه السياسي

- اشتباكات وإصابات والحرس الوطني الأميركي يتدخل

- الاحتلال يجرف مئات الدونمات واقتلاع نحو 3000 شجرة في دير بلوط وجالود

- اشتية: تصاعد كبير في انتهاك حقوق الإنسان

- الطوائف المسيحية الشرقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

- مسؤول في البيت الأبيض: المصالحة الخليجية نقلة إلى حقبة جديدة من التعاون

- 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بكورونا و1585 حالة تعاف

- 39 عاما على اعتقال كريم يونس عميد الأسرى في سجون الاحتلال