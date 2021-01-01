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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 07 يناير 2021 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها خبر اصدار الرئيس محمود عباس قرارا بتعيين طلال دويكات مفوضا للتوجيه السياسي ورائد رضوان رئيسا لمكافحة الفساد.

ودوليا، تناولت الصحف الفوضى في واشنطن، واقتحام مبنى الكونغرس من قبل متظاهرين ومؤيدين لترمب.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يصدر قرارا بتعيين طلال دويكات مفوضا للتوجيه السياسي ورائد رضوان رئيسا لمكافحة الفساد

- فوضى في واشنطن: متظاهرون مؤيدون لترمب يقتحمون مبنى الكونغرس ويشتبكون مع الأمن

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*"الأيام":

- الرئيس يعين رائد رضوان رئيسا لـ"مكافحة الفساد"

- يحدث في أميركا: أنصار ترمب يجتاحون قاعات الكونغرس

- مخطط لمصادرة أراض للاستيطان شرق قلقيلية اقتلاع الآف أشجار الزيتون في بلدة دير بلوط

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* "القدس":

- الرئيس يعين رضوان رئيسا لمكافحة الفساد ودويكات مفوضا للتوجيه السياسي

- اشتباكات وإصابات والحرس الوطني الأميركي يتدخل

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