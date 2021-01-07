  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مقتل مجندة سابقة في سلاح الجو الأمريكي خلال إطلاق النار في الكابيتول

الخميس 07 يناير 2021 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مجندة سابقة في سلاح الجو الأمريكي خلال إطلاق النار في الكابيتول



واشنطن/سما/

قتلت امرأة أمريكية بالرصاص أثناء اقتحام مبنى الكونغرس من طرف أنصار الرئيس دونالد ترامب، أمس الأربعاء، ليتبين لاحقا أنها آشلي بابيت، الجندي السابق في القوات الجوية الأمريكية.


وبحسب تلفزيون "FOX 5"، قال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت كونتي، إنه تم إطلاق النار على بابيت من قبل ضابط شرطة في الكابيتول، مشيرا إلى أن التحقيق الداخلي جار للوقوف على حيثيات الحادث.

وتم الإبلاغ عن إطلاق النار بعد الساعة 3 مساء بقليل، مع تصاعد الموقف داخل وخارج مبنى الكابيتول، عندما بدأ الكونغرس في فرز أصوات الهيئة الانتخابية للتصديق النهائي على نتائج الانتخابات الرئاسية.



آشلي بابيت وزوجها

وأعلن عن وفاة بابيت في وقت لاحق، بعد نقلها إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.


تجدر الإشارة إلى أن آشلي بابيت من المحاربين القدامى، خدمت 14 عاما في القوات الجوية الأمريكية، بحسب زوجها.

ولقي 4 أشخاص حتفهم واعتقل 52 آخرين، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكابيتول، في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

#الكابيتول #واشنطن #اقتحام الكابيتول #الولايات المتحدة
آشلي بابيت وزوجها

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 5 الخامسة

ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري في أفريقيا 2021 (شاهد)

تردد قناة الوطنية التونسية 1 و 2 الجديد 2021 بث مباشر على نايل سات وجميع الأقمار

تقدير اسرائيل الاستراتيجي: تقوية السلطة الفلسطينية.. وتوجيه ضربة للذراع العسكري لـ"حماس"

صور وفيديو.. فوضى عارمة في الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه من قبل مؤيدي ترامب

فيديو: الجيش الإسرائيلي يكشف عن فيديوهات قصف صدام حسين تل أبيب بالصواريخ عام 1991

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

مدرسة في غزة

تعليم غزة تتحدث عن موعد نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الثاني

جو

الكونغرس يصدق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية

شهداء

تقرير يكشف أرقام وتفاصيل دامية في " يوم الشهيد الفلسطيني "

وزير إسرائيلي يكشف عدد الدول العربية التالية في التطبيع ويوجه رسالة "حادة" إلى بايدن

بلومبيرغ

اعلام: استقالة اثنتين من كبار مسؤولي البيت الأبيض وآخرون على الطريق