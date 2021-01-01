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الاحتلال يعتقل مواطنين ويفتش منازل في الخليل

الخميس 07 يناير 2021 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين وفتشت عدة منازل في محافظة الخليل .

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نزار عبد القادر جبارين /20 عاما/ من بلدة سعير، من مكان عمله بأراضي الـ48، وخليل جهاد العمور /22 عاما/ من منطقة رقعة في بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: حابس خليل المحاريق وشقيقه زياد في بلدة يطا، ومهيب أبو الكباش، وشقيقه مجاهد، وجواد عيسى أبو طبيخ في بلدة السموع، وإبراهيم عبد الله مسالمة في بيت عوا.

#الاحتلال #الخليل

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