أبرز عناوين الصحف العبرية

القدس المحتلة/سما/

الاحتجاجات في واشنطن، واقتحام الكونغرس، والقصف الإسرائيلي في سوريا الليلة الماضية، والإغلاق الإسرائيلي الشامل، القضايا المركزية في المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الخميس.

يديعوت أحرنوت :

الولايات المتحدة: أربعة قتلى في الاحتجاجات، استئناف النقاشاتفي الكونغرس للمصادقة عل النتائج، ودعوات لعزل ترمب.

للمرّة الأولى، تويتر يعلق حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

سوريا: “إسرائيل” قصفت أهداف في دمشق.

جو بايدين:” ما جرى هجوم على الديموقراطية”، ترمب:”سرقوا الانتخابات”.

القضاة والمحامون طلبوا تأجيل غالبية القضايا في الإغلاق.

هآرتس:

واشنطن العاصمة تحت حظر التجول، طرد المحتجين من مبنى الكابيتول، وعودة الكونغرس للمناقشات للموافقة على نتائج الانتخابات.

أثناء أعمال الشغب في واشنطن: فوز مضاعف للديموقراطين في جورجيا ، وبذلك سيطروا على مجلس الشيوخ

التلفزيون السوري الرسمي: “إسرائيل” قصفت في دمشق.

القضاة ينضموا للمحامين، ويطلبون إغلاق المحاكم خلال فترة الإغلاق.

المحكمة رفضت طلب نتنياهو تأجيل النظر في القضايا ضدة الأسبوع القادم.

معاريف:

احتجاجات غير مسبوقة في واشنطن، أربعة متظاهرين قتلوا، وعودة الكونغرس للنقاشات.

(8191) حالة كورونا في ال 24 ساعة الماضية.

الحكومة الإسرائيلية صادقت على إجراءات الإغلاق.

مؤشر مقلق: 131% نسبة الإشغال في قسم الكورونا في مستشفى زيف.

أنباء سورية عن قصف إسرائيلي على دمشق.

لجنة الانتخابات الإسرائيلية تستعد لاحتمالات هجوم سايبر.

رئيس الحكومة نتنياهو أعلن عن تسلم أول شحنة من لقاحات شركة مودرنا.

قادة العالم يدينون الاحتجاجات في الولايات المتحدة، ويطالبون احترام نتائج الانتخابات.

واللا نيوز:

الكونغرس يصوت على فوز بايدن، ومقتل أربعة محتجين في واشنطن.

ترمب يطلب من أنصاره العودة لمنازلهم.

قبيل حجبها: فيسبوك وتويتر علقوا حسابات الرئيس الأمريكي ترمب.

القضاة لرئيسة المحكمة العليا: لتقلص الأعمال في المحاكم فترة الإغلاق.

سوريا: تفعيل الدفاعات الجوية السورية في أعقاب قصف إسرائيلي.

في وقت الاحتجاجات، فوز ثاني للديموقراطين في جورجيا.

عضو الكنيست أيلت شكيد:نتنياهو تخلى عنا لاعتبارات شخصية.

إسرائيل اليوم:

أربعة قتلى في الاحتجاجات في واشنطن، وتجددت جلسة الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات.

ترمب لأنصارة:” الانتخابات سرقت، لكن عليكم التفرق”.

الانتخابات الإسرائيلية: الصراع على أصوات الأحزاب الصغيرة سيحسم الانتخابات.

(8191) حالة كورونا مؤكدة في ال 24 ساعة الماضية.

هيئة البث الإسرائيلية “كان11”:

وزارة الصحة الإسرائيلية (91) ألف شخص حصلوا على لقاح فيروس كورونا أمس.

شرطة واشنطن: أربعة قتلى في الاحتجاجات خلال اقتحام الكونغرس .

الإغلاق يبدأ من منتصف الليلة القادمة.

مستشار سياسي لجدعون ساعر حكم بالسجن على قضايا جنائية في رومانيا.