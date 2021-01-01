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عمدة واشنطن توسع حالة الطوارئ حتي انتهاء ولاية الرئيس ترامب في الحكم

الخميس 07 يناير 2021 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عمدة واشنطن توسع حالة الطوارئ حتي انتهاء ولاية الرئيس ترامب في الحكم



واشنطن/سما/

أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية، واشنطن، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ العامة في لمدة 15 يوما إضافية، بعد الاحتجاجات الفوضوية التي شهدها مبنى الكابيتول الأمريكي. 

وقالت موريل بوزر في بيان: "لقد أصدرت أمر العمدة رقم 2021-003، لتمديد حالة الطوارئ العامة المعلنة في وقت سابق اليوم لمدة 15 يومًا".


​واقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها اليوم في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

#ترامب #حالة الطوارئ

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