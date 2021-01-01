ارتفاع أسهم شركات الأسلحة الأمريكية بعد أحداث واشنطن

واشنطن/سما/



أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن ارتفاع ملحوظ لأسهم شركات الأسلحة الأمريكية، وذلك بعد الأحداث التي طاولت الكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن.

وبحسب البيانات التجارية، فإن أسهم عدد من شركات الأسلحة الأمريكية ارتفعت بشكل حاد عشية الأحداث في العاصمة ​واشنطن​، واقتحام مناصري الرئيس المنتهية ولايته ​دونالد ترامب​ ​مبنى الكابيتول​.

ووفقا لبيانات التداول، سجل نمو في أسهم شركات متخصصة بالأسلحة مثل "ستورم ريغر" و"سميث أند ويسون".

واقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها اليوم في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".