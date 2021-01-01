  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ارتفاع أسهم شركات الأسلحة الأمريكية بعد أحداث واشنطن

الخميس 07 يناير 2021 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أسهم شركات الأسلحة الأمريكية بعد أحداث واشنطن



واشنطن/سما/


أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن ارتفاع ملحوظ لأسهم شركات الأسلحة الأمريكية، وذلك بعد الأحداث التي طاولت الكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن.

وبحسب البيانات التجارية، فإن أسهم عدد من شركات الأسلحة الأمريكية ارتفعت بشكل حاد عشية الأحداث في العاصمة ​واشنطن​، واقتحام مناصري الرئيس المنتهية ولايته ​دونالد ترامب​ ​مبنى الكابيتول​.

ووفقا لبيانات التداول، سجل نمو في أسهم شركات متخصصة بالأسلحة مثل "ستورم ريغر" و"سميث أند ويسون".

واقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها اليوم في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

#الأسهم الامريكية #واشنطن

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 5 الخامسة

ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري في أفريقيا 2021 (شاهد)

تردد قناة الوطنية التونسية 1 و 2 الجديد 2021 بث مباشر على نايل سات وجميع الأقمار

المالية برام الله تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

صور وفيديو.. فوضى عارمة في الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه من قبل مؤيدي ترامب

صورة : ماهي السيارة التي جالت بمحمد بن سلمان وضيفه أمير قطر على رمال العلا؟

"كان اسمه صادما في إسرائيل" .. مسؤول أمني إسرائيلي يتحدث عن اغتيال "يحيى عياش"

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي يكشف عدد الدول العربية التالية في التطبيع ويوجه رسالة "حادة" إلى بايدن

وفاة

مقتل 4 أشخاص خلال احتجاجات الليلة الماضية في العاصمة الأمريكية

صدام

فيديو: الجيش الإسرائيلي يكشف عن فيديوهات قصف صدام حسين تل أبيب بالصواريخ عام 1991

اقتحام

صور وفيديو.. فوضى عارمة في الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه من قبل مؤيدي ترامب

تقدير اسرائيل الاستراتيجي: تقوية السلطة الفلسطينية.. وتوجيه ضربة للذراع العسكري لـ"حماس"