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حملة اعتقالات واسعة في الضفة و مواجهات في جنين

الخميس 07 يناير 2021 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة اعتقالات واسعة في الضفة و مواجهات في جنين



رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس، شابين من بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة، أحدهما جريح، وأصيب شاب آخر بعيار ناري بالساق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال. 

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال ووحداتها الخاصة اعتقلت الشابين الجريح يوسف جاسر نزال، ومحمد راغب كميل بعد مداهمة منزلي ذويهما، وأصابت شابا آخر بعيار ناري بالساق خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

كما واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال التعسفية ضد أبناء شعبنا، فاعتقلت كلاً من :

من بيت لحم :

1. معتز شريعة- بيت لحم

2. يونس الزغاري- بيت لحم

3. معتصم رقبان- بيت لحم

من نابلس :

1. زهران أبو عصبة- نابلس

2. حميد حنايشة- نابلس

3. تيسير كنعان- نابلس

من قلقيلية

1- يوسف الراعي- قلقيلية

2- محمود بدوان- قلقيلية

1- عمار صالح حماد  -  سلفيت

2- خليل العمور- الخليل

3- عبد الرازق مهنا- رام الله

4- محمد راغب  زكارنه  - جنين

#اعتقالات في الضفة #الاحتلال

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