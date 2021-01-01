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الصحة الاسرائيلية :7820 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 07 يناير 2021 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية :7820 إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة/سما/

سجلت اسرائيل 7820 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، فيما تواصل الحالات الخطيرة بالارتفاع، وتسبق هذه البيانات الإغلاق المشدد الذي أقرته الحكومة وسيدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ومع تفشي الفيروس وتسجيل معدل يومي قياسي بالإصابات، كثفت وزارة الصحة وبالتعاون مع صناديق المرضى فحوصات اكتشاف كورونا، حيث تم، أمس الأربعاء، إجراء 127 ألف من الفحوصات المخبرية، أظهرت النتائج أن 6.2% منها موجبة.

ولأول مرة منذ 5 أيام يتم تشخيص عدد حالات أقل من حاجز الـ8 آلاف إصابة، علما أنه خلال الأيام الأخيرة سجل معدل قياسي يومي أكثر من 8 آلاف إصابة، فيما تم تشخيص عشرات الإصابات من سلالة كورونا الجديدة.

#اصابات كورونا في اسرائيل #اسرائيل #الصحة الاسرائيلية

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