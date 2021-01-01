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نجاد يتحدث عن "مخطط حرب مدمرة في الشرق الأوسط والخليج"

الخميس 07 يناير 2021 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجاد يتحدث عن "مخطط حرب مدمرة في الشرق الأوسط والخليج"



وكالات

وجه الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، امس الأربعاء، رسالة إلى الرئيس الحالي حسن روحاني، عن "التخطيط لوقوع حرب مدمرة جديدة في الشرق الأوسط والخليج".

وقال نجاد، في الرسالة، إنه "يُستدل من كل التطورات والمواقف والأخبار التي تنشر في مختلف وسائل الإعلام حول العالم أنه تم التخطيط لوقوع حرب مدمرة جديدة في الشرق الأوسط والخليج الفارسي"، مضيفا أنه "يتعين على جميع المسؤولين منع اندلاع الحرب باتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة".

وتابع الرئيس الإيراني الأسبق، "أتوقع منكم، بصفتكم رئيس الجمهورية الإسلامية، بذل كل جهد ممكن في هذا الاتجاه. مما لا شك فيه أن دول المنطقة ستكون ممتنة للمسؤولين الذين بذكائهم وشعورهم بالمسؤولية سيمنعون الضرر المادي والروحي الذي يمكن أن يحصل بسبب الحروب".

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، كشفت تفاصيل رسالة تلقاها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، يعرض فيها أفكارا لمبادرة لإنهاء الحرب في اليمن.

وقالت الصحيفة، إن "أحمدي نجاد اقترح في رسالته أن يتولى تشكيل لجنة تضم عددا من الشخصيات الموثوقة عالميا والمعنية بالحرية والعدالة لإجراء محادثات مع الطرفين المتخاصمين في اليمن، وذلك بهدف إنهاء الأزمة وإحلال السلام والصداقة".

وقال مخاطبا الأمير محمد بن سلمان: "إنني على ثقة بأن سماحتكم في الرد على مطالب شعوب المنطقة والمجمتع الإنساني منكم، وبالتأمل الجيد في نتائج هذه الحرب المدمرة، ستقومون بعمل تذكرون به خيرا ويرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه".

من جهته، قال المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، علي رضا ميريوسيفي، إن "وجهة نظره نجاد، طالما أنه لا يزال مواطنا عاديا مثل العديد من الإيرانيين الآخرين، لا علاقة لها بسياسات الحكومة والإدارة في الوقت الحالي"، وذلك حسب صحيفة "نيويورك تايمز".

#ايران #حرب #محمود أحمدي نجاد #الشرق الاوسط

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