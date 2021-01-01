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FBI: العثور على عبوتين ناسفتين مشتبه بهما

الخميس 07 يناير 2021 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
FBI: العثور على عبوتين ناسفتين مشتبه بهما



واشنطن/سما/

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه تم التعامل مع جهازين مشبوهين تم اكتشافهما في واشنطن بعد تقارير عن وجود متفجرات بدائية في مبنى الكابيتول خلال أعمال الشغب يوم الخميس.

وقال متحدث باسم المكتب في بيان "تعامل مكتب التحقيقات الفدرالي وشركاؤنا في إنفاذ القانون عبوتين ناسفتين مشتبه بهما بأمان"، لافتا إلى أن التحقيق جار  فيما يخص العبوتين، بحسب قناة NBC الأمريكية. 


وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ، نقلاً عن ثلاثة أشخاص لم تسمهم، في وقت سابق أنه تم العثور على عبوة ناسفة في مقر اللجنة الوطنية الجمهورية وأنه تم إخلاء مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية القريب.

وقال متحدث باسم الحزب الجمهوري إنه تم إجلاء موظفي الشرطة الوطنية بأمان وإن العبوة فجرت بواسطة فرقة متفجرات.

​وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها اليوم في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

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