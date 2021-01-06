كريم بنزيما يعلق على المصالحة بين قطر والسعودية بكلمتين

وكالات

علق مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما المنحدر من أصول جزائرية على المصالحة بين قطر والسعودية، بعد عدة سنوات من المقاطعة بينهما.

وحرص كريم بنزيما على التعبير عن سعادته بعودة المياه إلى مجاريها من جديد بين الأشقاء العرب، وكتب باللغة الإنجليزية في "تويتر": "الحمد لله"، كما وضع علمي السعودية وقطر، ترحيبا منه بالمصالحة الخليجية، وانتهاء الخلاف بين الدول العربية.





وشهدت قمة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ41 في مدينة العلا السعودية التوقيع على اتفاقية استئناف العلاقات بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر.