  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أوبراين: ما فعله الغوغائيون في الكابيتول وصمة عار

الخميس 07 يناير 2021 07:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوبراين: ما فعله الغوغائيون في الكابيتول وصمة عار



واشنطن/سما/

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن ما فعله الغوغائيون اليوم في مجلس الشيوخ كان وصمة عار.


وأضاف أوبراين: "لقد تحدثت للتو مع نائب الرئيس بنس.. إنه حقا رجل طيب وكريم.. أظهر الشجاعة اليوم كما فعل في الكابيتول في 11 سبتمبر بصفته عضوا في الكونغرس.. أنا فخور لأنني أعمل معه".


وتابع: "لقد تحدثت مع أعضاء مجلس الشيوخ، هم يريدون العودة إلى المجلس وإدارة الأعمال.. هذه الرغبة هي من أرقى تقاليد جمهوريتنا".


وتعليق أوبراين جاء بعد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكابيتول.

وشهدت العاصمة واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار ترامب، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وتمكن المتظاهرون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واقتحامه، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتبسط سيطرتها على المكان.

#أوبراين #الانتخابات الأمريكية #ترامب

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 5 الخامسة

ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري في أفريقيا 2021 (شاهد)

تردد قناة الوطنية التونسية 1 و 2 الجديد 2021 بث مباشر على نايل سات وجميع الأقمار

المالية برام الله تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

صور وفيديو.. فوضى عارمة في الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه من قبل مؤيدي ترامب

صورة : ماهي السيارة التي جالت بمحمد بن سلمان وضيفه أمير قطر على رمال العلا؟

"كان اسمه صادما في إسرائيل" .. مسؤول أمني إسرائيلي يتحدث عن اغتيال "يحيى عياش"

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي يكشف عدد الدول العربية التالية في التطبيع ويوجه رسالة "حادة" إلى بايدن

وفاة

مقتل 4 أشخاص خلال احتجاجات الليلة الماضية في العاصمة الأمريكية

صدام

فيديو: الجيش الإسرائيلي يكشف عن فيديوهات قصف صدام حسين تل أبيب بالصواريخ عام 1991

اقتحام

صور وفيديو.. فوضى عارمة في الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه من قبل مؤيدي ترامب

تقدير اسرائيل الاستراتيجي: تقوية السلطة الفلسطينية.. وتوجيه ضربة للذراع العسكري لـ"حماس"