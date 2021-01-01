أوبراين: ما فعله الغوغائيون في الكابيتول وصمة عار

واشنطن/سما/

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن ما فعله الغوغائيون اليوم في مجلس الشيوخ كان وصمة عار.



وأضاف أوبراين: "لقد تحدثت للتو مع نائب الرئيس بنس.. إنه حقا رجل طيب وكريم.. أظهر الشجاعة اليوم كما فعل في الكابيتول في 11 سبتمبر بصفته عضوا في الكونغرس.. أنا فخور لأنني أعمل معه".



وتابع: "لقد تحدثت مع أعضاء مجلس الشيوخ، هم يريدون العودة إلى المجلس وإدارة الأعمال.. هذه الرغبة هي من أرقى تقاليد جمهوريتنا".



وتعليق أوبراين جاء بعد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكابيتول.

وشهدت العاصمة واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار ترامب، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وتمكن المتظاهرون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واقتحامه، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتبسط سيطرتها على المكان.