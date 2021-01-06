أول تعليق من بايدن على اقتحام الكونغرس

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن: إن ما حصل في الكونغرس اليوم، اعتداءٌ مشين، ينبغي أن ينتهي فوراً و"على الجميع الانسحاب من الكونغرس والسماح للديمقراطية بأن تأخذ مجراها".

وأضاف في كلمة له، بأول تعليق على أحداث اقتحام الكونغرس، بأن "مشاهد الفوضى لا تعكس أمريكا الحقيقية ويجب أن تنتهي الآن".



وعبّر بايدن عن حزنه وصدمته لما حدث اليوم موجهاً كلامه لترامب: "كلمتي للرئيس ترامب أن يتصرف .. أن يتصرف".

وقال الرئيس الأمريكي المُنتخب: "أدعو الرئيس ترمب إلى التدخل وإلى الظهور الآن في التلفاز والدفاع عن الدستور".

وتابع: بأن "هذا اعتداء على شعبنا وديمقراطيتنا وعلى من يحميها وعلى أقدس المؤسسات الأمريكية".